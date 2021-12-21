США, Германия, Великобритания и НАТО обсудили Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обсудили двусторонний подход к России. Об этом заявил генсек НАТО в своем Twitter.

«Мы продолжаем оценивать последствия усиления российских вооружений у границ с Украиной для своей безопасности и сделаем все, что потребуется, для обеспечения безопасности членам НАТО. При этом мы остаемся открытыми к диалогу», - написал Столтенберг.