Эмин Амруллаев: в Азербайджане есть проблемы с качеством среднего образования

«В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования». Об этом в интервью Report заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, хорошим показателем качества любого образования являются достижения учащихся образовательной системы в международных оценках и исследованиях.

Он отметил, что, глядя на результаты любых измеримых достижений, наблюдается положительная динамика в успехах азербайджанских учащихся в следующие 5, 10, 15 лет.

«Единственный недостающий аргумент может заключаться в том, что кто-то смотрит на эти цифры и показывает, что это не так. Но позвольте привести вам пример - Азербайджан как страна в 2011-2019 годах показал наивысший результат среди четвероклассников TIMSS по математике, а также самую высокую динамику, показанную во время оценивания TIMSS в целом», - подчеркнул министр Амруллаев.