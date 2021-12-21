Ильхам Алиев подписал исторический указ об инвалидах первой карабахской войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выплате единовременного пособия инвалидам первой карабахской войны.

Об этом говорится в сегодняшнем Указе президента «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечий (ранений, травм, контузий), или заболеваний при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или в период прохождения действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики».

В новом Указе главы государства особое внимание и забота уделяется инвалидам первой карабахской войны, а также семьям погибших. Единовременная выплата лицам, пострадавшим в боях за территориальную целостность Азербайджана до 2 августа 1997 года и признанных инвалидами составляет: по инвалидности I степени – 8.800 манатов; по инвалидности II степени – 6.600 манатов; по инвалидности III степени – 4.400 манатов.

Эти средства будут переведены на банковские счета инвалидов Министерством труда и социальной защиты населения, которое проинформирует их об Указе президента.