Ильхам Алиев подписал исторический указ об инвалидах первой карабахской войны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выплате единовременного пособия инвалидам первой карабахской войны.
Об этом говорится в сегодняшнем Указе президента «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечий (ранений, травм, контузий), или заболеваний при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или в период прохождения действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики».
В новом Указе главы государства особое внимание и забота уделяется инвалидам первой карабахской войны, а также семьям погибших. Единовременная выплата лицам, пострадавшим в боях за территориальную целостность Азербайджана до 2 августа 1997 года и признанных инвалидами составляет: по инвалидности I степени – 8.800 манатов; по инвалидности II степени – 6.600 манатов; по инвалидности III степени – 4.400 манатов.
Эти средства будут переведены на банковские счета инвалидов Министерством труда и социальной защиты населения, которое проинформирует их об Указе президента.
Этот гуманный и в высшей степени справедливый шаг по отношению к инвалидам карабахской войны и их семьям охватит в общей сложности до ста тысяч человек.
Важно учесть, что нынешний президентский Указ – далеко не единственная мера социальной поддержки инвалидов войны, которые находятся в фокусе постоянного внимания и заботы Ильхама Алиева.
В 2019–2020 годах, выполняя соответствующие Указы президента страны, Министерство труда и социальной защиты населения единовременно выплатило семьям шехидов и восемнадцати тысячам наследникам героев, погибших до 2 августа 1997 года за территориальную целостность Азербайджана, по 11.000 манатов.
Только за последние три года размер льгот, пенсий и одноразовых выплат увеличился в 2,5–3 раза. Помимо денежных выплат, инвалиды карабахской войны, наряду с семьями шехидов, обеспечиваются квартирами, частными домами и персональными автомобилями. Только в нынешнем году эта социальная программа была увеличена в пять раз, жилье получили более 2.800 семей шехидов и инвалидов войны, а в течение предстоящих четырех лет планируется предоставить этой категории граждан еще 11.000 квартир.
Кроме того, до настоящего момента инвалиды первой карабахской войны получили от государства в общей сложности 7.400 автомобилей.