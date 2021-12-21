Ассанж решил обжаловать решение суда

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США, сообщила его невеста Стелла Моррис в Twitter, передает РИА Новости.

"Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США", - написала она.

По словам Моррис, прошение Ассанжа о разрешении на подачу апелляции в Верховный суд в настоящее время рассматривается судьями Высокого суда. Неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января.