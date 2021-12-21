Ассанж решил обжаловать решение суда
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США, сообщила его невеста Стелла Моррис в Twitter, передает РИА Новости.
"Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США", - написала она.
По словам Моррис, прошение Ассанжа о разрешении на подачу апелляции в Верховный суд в настоящее время рассматривается судьями Высокого суда. Неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января.
Власти США обвиняют Джулиана Ассанжа в шпионаже и взломе компьютеров из-за публикации на сайте WikiLeaks американских служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм 2010-2011 годов. По версии следствия, Ассанж был соучастником оборонного аналитика Челси Мэннинг, которая нарушила закон о шпионаже, взламывала компьютеры и публиковала материалы, которые могли навредить информаторам спецслужб США. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет заключения. В январе 2021 года британский суд отказал США в выдаче Ассанжа. Он мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье осужденного. Позже Министерство юстиции США подало апелляцию на данное решение, настаивая на экстрадиции основателя WikiLeaks. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию 10 декабря 2021 года.