Министр образования о репетиторах и модели приема в вузы

«Репетиторы нужны для поступления в высшие учебные заведения. Никто не отправляет своего ребенка к репетитору, чтобы он лучше выучил математику». Об этом в интервью Report сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Глава ведомства отметил, что неоднократно приводил пример, что сегодня качество образования в Азербайджане условно составляет 200 баллов.

«Мы провели реформы, и он вырос до 300 баллов. Другими словами, качество образования улучшилось на 33%. Если да, то студенты не пойдут к репетитору? Наверное, они снова пойдут. Потому что наша текущая модель приема основана на логике, согласно которой два человека борются за одно место. Поэтому абитуриентам будет интересно получить дополнительные знания, чтобы лучше подготовиться к вступительным экзаменам», - отметил Э.Амруллаев.