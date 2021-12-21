Трамп снова обратился в суд

Экс-президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны запретить раскрытие касающихся его администрации документов в рамках разбирательства в связи со штурмом здания американского Конгресса. Соответствующий иск подан в четверг после того, как его аналогичное требование было отклонено в федеральном окружном и апелляционном судах столичного округа Колумбия, передает ТАСС.

Ранее Запрос о раскрытии документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, направил специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия. "На карту поставлена способность президентов – прошлых, нынешних и будущих – полагаться на привилегии исполнительной ветви власти, разделение властей и Закон о документации президента, чтобы защитить конфиденциальные президентские протоколы обсуждений от преждевременной передачи политическим соперникам. Некорректный запрос комитета о документации должен быть отклонен, пока не поздно. Решения судов округа Колумбия, поддержавших его, были ошибочными", - подчеркнул адвокат республиканца Джесси Бинналл.

Отметим, Дональд Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал беспорядкам, и проект указа о защите выборов.