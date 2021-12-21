Александр Караваев, автор haqqin.az 00:32

Исследователи политической истории XXI века не раз будут обращаться к фигуре Ильхама Алиева, задаваясь вопросом – кто он всё-таки, этот господин Алиев, какая формула определила баланс закономерности и уникальности его феномена? Очевидно, что в нем соединились несколько компонентов, слагаемых успеха, создавших такую судьбу и такой характер.

Небеса показали знаки Во-первых, это, несомненно, предзаданное свыше - родиться в семье Гейдара Алиева и своим интеллектуальным ростом и развитием качеств, необходимых политику, доказать достойную преемственность мощному отцу. Но «право рождения» это только шанс. Удачей можно распорядиться по-разному. Сколько примеров сыновей и дочерей из среды «золотой молодежи», которые двинулись обратным курсом - растеряв наследство отцов и своих семей. Удача не благоволит к тем, кто не готов, не задерживается она у тех, кому выпал шанс - но они его не осознали, не приложили стараний к совершенствованию и потеряли такой подарок судьбы. Стать президентом к сорока двум годам, как это получилось у Ильхама Алиева, было редкостным событием в начале XXI века. Но бег времени убыстряется, и сейчас во многих странах такой рубеж сдвинулся к тридцати годам. Но и разница велика – дело, скорее, не в возрасте, а в результате и параметрах условий, в которые пришлось погрузиться молодому лидеру азербайджанского народа. Одно дело быть главой европейского правительства или государства в качестве функционера, избранного партийной тусовкой, а другое - оказаться у руля власти в такой сложной стране, как Азербайджан. Ответственность, которая легла на плечи Ильхама Гейдаровича была крайне тяжелым грузом даже для опытных политиков с куда большим количеством ресурсов поддержки. На тот момент, молодое, как и сам Алиев, азербайджанское государство только отходило от последствий интерференции двух волн кризиса, удвоивших трагедию социальной катастрофы. Распад Советского Союза, породивший крах инфраструктуры макроэкономических связей, армянская агрессия, поощрявшая этнические чистки, предпринятые сепаратистами привели к отторжению пятой части азербайджанской территории. К 2003 году еще серьезно довлели социально-экономические последствия той недавней войны: сотни тысяч нерасселенных беженцев, ниже 49% уровень бедности, отсутствие тех валютных резервов, которые помогут спустя десять лет начать поворот к новому типу промышленной постуглеводородной экономики…

Наконец, это была страна с мощным давлением консервативных представлений о власти в сознании элиты и весьма архаичными механизмами управления, с трудом сочетающими советские бюрократические рудименты и интересы «молодой буржуазии» - нарождающегося класса средних и крупных собственников, конфликтующих за доступ к президенту и бюджету. В таких условиях осуществлялись первые попытки адаптации западных управленческих практик, подготовка новых кадровых резервов на ключевые должности внутри страны, поиск партнеров во внешнеполитическом поясе. При этом одновременно стояла задача отстоять национальные интересы в процессе взаимодействия с мировыми нефтяными компаниями, закаленными в глобальных сырьевых войнах, и сделать это таким образом, чтобы удержать фокус их интересов к каспийским углеводородам, сыграв в том числе и на геополитической привлекательности. А тут еще и дополнительный круг препятствий, связанных с конфликтами интересов России с одной стороны, США, Великобритании, Франции и Германии - с другой… Если откровенно, ведущие мировые державы могли строить сценарии различных способов контроля и влияния на Азербайджан после ухода Гейдара Алиева. И такие сценарии, скорей всего, имелись… Микрокосмос Ильхама и Мехрибан Встать у руля страны в процессе ее сложного транзита - тревожное, если не сказать, зыбкое наследство, весьма обремененное сложным комплексом проблем, что и проявилось в полной мере в первые годы правления Ильхама Гейдаровича. Это первое испытание он прошел весьма достойно, показав редкий пример сочетания успешной многовекторной политики и правильных внутриполитических решений. А ведь те годы весь периметр СНГ был объят волнами оранжевых революций и переворотов. Азербайджану молодого Ильхама Алиева удалось пройти мимо этих рифов. Он смог доказать, что в силах проводить самостоятельную внешнюю политику, не склоняясь под купол контроля какой-либо одной глобальной державы. С тех пор и стал проявляться характерный для Алиева стиль, который смело можно назвать устойчивым многовекторным балансированием, позволившим лучшим образом сохранить и защитить национальные интересы. Ключевой опорой Ильхама Гейдаровича все эти годы является его супруга и единомышленник - Мехрибан Алиева. Не часто встретишь в политической истории появление супружеской четы, способной не только создать крепкое семейное единство, но и дружить, понимать друг друга, быть, наконец, соратниками в сложнейшем политическом конструировании. Через полтора года они будут отмечать сорок лет совместной жизни. Очень редкое для нынешнего времени единство духа.

Во многих аспектах будущие историки будут их рассматривать вместе - как создателей Азербайджана современности. Семейные ценности - крайне важный фактор генезиса азербайджанского общества. И пример микрокосмоса четы Алиевых в глазах азербайджанцев, впрочем, как и других, кто только знакомится с азербайджанскими традициями, - безусловно, образец подражания в умении находить согласие умножая духовные ресурсы семьи, ладить и соглашаться, находить опору друг в друге. И еще одна из значимых черт портрета Алиева - способность усилить свой собственный потенциал как политика вместе со своей семьей. Есть ли еще такие примеры в мире?.. Зато как много первых лиц, расставшихся со своей парой, а с новыми избранницами так и не обретших гармонии, счастья, более того – превративших личные отношения в элементы шоу для масс-медиа. Двадцать лет назад было множество развилок, когда энергии одной только удачи совсем недостаточно для старта такой сложной социально-политической инженерии, которая предстояла семье Алиевых... Гений момента действия В последующие годы более рельефно стал проявляться талант Ильхама Алиева как управленца. Его по праву можно назвать гением момента действия. Практически все его начинания предугадывают возникающую проблему, повороты международной обстановки и экономической ситуации. И дело не только в том, что ему удается продумать на несколько шагов вперед, дело в качественной оценке текущей ситуации - раскладе комбинаций, оценке сил тех или иных игроков. Без этого невозможно сделать правильный прогноз. Без этого только топтание на месте. Чего стоит только перенос парламентских выборов с 2020-го на 2019 год, сделанный за полгода до пандемии. Представьте, как трудно было бы чуть позже проводить подготовку к положенным процедурам, вести дискуссии с различными игроками, оценивать перспективы и личные качества членов как правящей партии так и оппозиции. Всего этого удалось избежать. Вот пример того, как нужно «делать вовремя», предугадывая резкие повороты и экстремальные обстоятельства. На самом деле идея с заблаговременным роспуском Милли Меджлиса, как оказалось, накануне пандемии, лишь один из примеров алиевской стратегии обновления сегментов власти, постепенно и аккуратно реализуемой с начала 2020-х годов. К моменту этого решения всего два месяца прошло с назначения нового Кабинета министров, когда на разные уровни исполнительной власти назначались представители нового, молодого поколения азербайджанцев 1980-х годов рождения. И опять же все было вовремя. Может быть, не тогда, когда общественное мнение «ждало перемен» (публика их ожидает всегда - по поводу и без такового), а когда была подготовлена почва, обстоятельства и главное люди - новые молодые функционеры, патриотичные и преданные азербайджанскому государству.

Алиевская стратегия - это не революционный темп, а последовательные, продуманные шаги постепенного движения к новым уровням усиления азербайджанского потенциала в мире и укрепления позитивной атмосферы развития внутри страны. По существу, постсоветский транзит государственной машины пошел по двум маршрутам. В первом случае был выбран примат «политического состязания». На этом маршруте главное - наличие игроков и их коалиций. Они как бы задают траекторию движения на определенный период. Глубинные вопросы госстроительства в этой модели отходят на второй план – «как-нибудь само», «рынок определит наиболее эффективных», «минимум государства» и подобный набор аргументов. К каким последствиям это приводит, видно на примере Молдовы, Украины, Грузии. Во втором случае выбран маршрут структурного усиления государственной конструкции и уход от «состязательности» в пользу консолидации вокруг наиболее сильного и целеустремленного лидера. Это путь Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана. Здесь тоже есть свои подводные камни, связанные с поиском такого лидера, с рисками окостенения и деформации системы, риска монополизации. Но эти недостатки при желании преодолеть легче, чем ситуацию «войны всех против всех». К цели без надрыва Возвращаясь к тому, что будут писать историки будущего о консервативной модернизации Алиева: постепенная кадровая ротация и разветвление функционала исполнительной власти усиливали его систему управления. Это работает, когда есть сочетание воли сверху, существенных финансово-валютных резервов, хорошей дисциплины (умеренного репрессивного аппарата), небольших масштабов площади страны и численности населения в пределах двух-трех десятков миллионов граждан. Помимо Азербайджана, по схожей модели развития идут Узбекистан и Казахстан, со своими корреляциями и вводными. Смена поколения азербайджанских чиновников, воспитанных еще советской школой, достаточно влиятельных и имеющих множество разветвленных линий интересов, могла иметь неочевидные последствия. И здесь гений Алиева проявился в полной мере. Начать рано, следуя ожиданиям молодой нарастающей элиты страны, - не исключено, ввергнуть страну в дестабилизацию. И примеров использования таких преждевременных «переходов» для расшатывания системы власти на постсоветском пространстве множество. Желающие обозначались в разные моменты недавней истории и в Азербайджане.