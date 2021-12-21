Чавушоглу: Турция проводит правильную дипломатию в регионе

«У России напряженные отношения с НАТО и Украиной, но мы не должны игнорировать близкие отношения с Киевом из-за наших хороших отношений с Москвой». Об этом в своем выступлении сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в настоящее время в мировой дипломатии много таких трудных ситуаций.

«Турция проводит правильную дипломатию в регионе. Мы руководствуемся дипломатией и в нашей внешней политике на Кавказе, в Сирии, Восточном Средиземноморье, на Кипре и будем действовать в сложных дипломатических условиях так, как нужно. Там, где дипломатия была неуместна, мы воевали. Решительность Турции повысила силу страны и ее авторитет во всем мире».