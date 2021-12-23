Италия, вслед за Испанией, вернула масочный режим на улице
«Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт, городской и дальнего следования, кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи». Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Напомним, ранее в четверг, 23 декабря, обязательный масочный режим вернула Испания.