По поручению Ильхама Алиева Абдин Фарзалиев в Астрахани...
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился в Астрахани с делегацией Азербайджана во главе с руководителем Исполнительной власти Наримановского района Баку Абдином Фарзалиевым. По информации российских СМИ, азербайджанская делегация находилась в российском регионе с двухдневным рабочим визитом по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На встрече с посланцами Азербайджана Игорь Бабушкин с теплотой вспомнил недавнюю поездку в Баку и свою встречу с Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров губернатора с президентом Азербайджана удалось обсудить широкий круг вопросов, что нашло отражение в принятой программе мероприятий по развитию сотрудничества на 2022 год между правительствами Астраханской области и Азербайджана.
«Важным событием для нас стало открытие Астраханского делового центра в Баку, - подчеркнул губернатор. – Мы связываем с его работой возможности дальнейшего расширения наших экономических и гуманитарных связей. По итогам визита в Баку мною даны поручения членам правительства области по реализации наших планов, а также указаны конкретные сроки исполнения».
Игорь Бабушкин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за то, что в Астрахань приехала представительная азербайджанская делегация для участия в мероприятиях, посвященных 10-летию с момента реконструкции школы имени Гейдара Алиева – первого проекта, реализованного в этом российском регионе Фондом Гейдара Алиева.
В реконструкцию и капитальный ремонт этого учебного заведения, включивший в себя строительство спортивного и актового залов, а также полное техническое оснащение учебных кабинетов Фонд Гейдара Алиева инвестировал 120 миллионов рублей (2,8 миллиона манатов - ред.).
Осенью 2011 года, когда обновленная школа открылась, ей было присвоено имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
«Символично, что эти торжественные мероприятия и наша встреча проходят накануне юбилея президента Азербайджана Ильхама Алиева, который очень много делает для развития своей страны и по праву считается политиком мирового масштаба, - сказал губернатор Астраханской области. - Пользуясь случаем, я хочу передать дорогому Ильхаму Гейдаровичу пожелания крепкого здоровья, мира и добра».
В ответном слове Абдин Фарзалиев поблагодарил губернатора и всех астраханцев за радушие и гостеприимство, проявленные во время визита азербайджанской делегации, и рассказал Игорю Бабушкину о работе по отраслевым направлениям, которая проводится совместно с астраханскими коллегами.
После того, как участники церемонии возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, установленного в фойе учебного заведения, директор школы, Татьяна Тихомирова, провела для членов делегации экскурсию по учебным кабинетам, показала азербайджанским гостям зал новой истории школы и фотовыставку, посвященную юбилею её реконструкции.
«За прошедшие десять лет из стен нашей школы вышли около тысячи выпускников. Они начинали учиться в старом здании, построенном в конце 30-х годов прошлого века, а вот аттестат зрелости получали уже в обновлённой школе, которая по праву считается одной из лучших в Астрахани, - с гордостью отметила директор. – Многие из наших воспитанников являются медалистами, победителями областных и республиканских олимпиад и конкурсов».
Татьяна Тихомирова отметила также, что за минувшие годы 170 лучших учеников за успехи в учебе, спорте и общественной работе удостоились стипендий Фонда Гейдара Алиева. Также Фонд неоднократно организовывал поездки делегаций школы в Баку, помогал астраханским школьникам реализовывать гуманитарные проекты.
Благодарность Фонду Алиева и правительству Азербайджана выразили также родители учеников:
«Мы рады тому, что наши дети учатся в школе, где созданы все условия для их всестороннего развития», - сказали Светлана Доронина и Ралина Хождаева.
По поручению губернатора, с приветственным словом к участникам торжества обратилась заместитель председателя правительства Астраханской области Инесса Горина.
«Школа, в которой мы находимся, обрела новый облик благодаря Фонду Гейдара Алиева, - сказала она. – Дети с удовольствием учатся в ней. Пользуясь возможностью, хотела бы от имени правительства Астраханской области вновь поблагодарить уважаемого президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Гейдаровича Алиева за реализацию этого, а также многих других социально значимых проектов в нашем регионе и поздравить его с наступающим юбилеем».
Воплощением дружбы между Азербайджаном и Россией назвал астраханскую школу имени Гейдара Алиева глава Исполнительной власти Наримановского района Баку Абдин Фарзалиев. Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Астраханской областью достигли высокого уровня, о чем свидетельствует недавний визит в Баку губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и результаты его переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым.
Поздравив учителей, учеников и родителей с праздником, заместитель министра образования Азербайджана Мухтар Мамедов сказал:
«Я уверен, что дети, которые в настоящее время учатся в этой замечательной школе, станут общественными послами своих государств и будут способствовать укреплению дружбы и добрососедских отношений между нашими странами».
От имени Министерства образования Мухтар Мамедов пригласил лучших учителей и учеников астраханской школы имени Гейдара Алиева посетить Азербайджан.
В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение учителей школы Почётными грамотами и Благодарственными письмами губернатора Астраханской области, а также государственной наградой Азербайджана «Терегги» (Прогресс). В честь 10-летия реконструкции прошел конкурс творческих работ «Новая школа. 10 лет». Члены азербайджанской делегации вручили награды победителям в номинациях «Остановись мгновенье…», «Лучшее сочинение», «Мы рисуем школу», «Лучший исполнитель», «Художественное слово».
«Это общение было полезным и продуктивным, - отметил глава делегации Абдин Фарзалиев. – Уверен, что оно послужит дальнейшему укреплению отношений между Азербайджаном и Астраханской областью».