По поручению Ильхама Алиева Абдин Фарзалиев в Астрахани...

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился в Астрахани с делегацией Азербайджана во главе с руководителем Исполнительной власти Наримановского района Баку Абдином Фарзалиевым. По информации российских СМИ, азербайджанская делегация находилась в российском регионе с двухдневным рабочим визитом по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече с посланцами Азербайджана Игорь Бабушкин с теплотой вспомнил недавнюю поездку в Баку и свою встречу с Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров губернатора с президентом Азербайджана удалось обсудить широкий круг вопросов, что нашло отражение в принятой программе мероприятий по развитию сотрудничества на 2022 год между правительствами Астраханской области и Азербайджана. «Важным событием для нас стало открытие Астраханского делового центра в Баку, - подчеркнул губернатор. – Мы связываем с его работой возможности дальнейшего расширения наших экономических и гуманитарных связей. По итогам визита в Баку мною даны поручения членам правительства области по реализации наших планов, а также указаны конкретные сроки исполнения». Игорь Бабушкин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за то, что в Астрахань приехала представительная азербайджанская делегация для участия в мероприятиях, посвященных 10-летию с момента реконструкции школы имени Гейдара Алиева – первого проекта, реализованного в этом российском регионе Фондом Гейдара Алиева. В реконструкцию и капитальный ремонт этого учебного заведения, включивший в себя строительство спортивного и актового залов, а также полное техническое оснащение учебных кабинетов Фонд Гейдара Алиева инвестировал 120 миллионов рублей (2,8 миллиона манатов - ред.).

Осенью 2011 года, когда обновленная школа открылась, ей было присвоено имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. «Символично, что эти торжественные мероприятия и наша встреча проходят накануне юбилея президента Азербайджана Ильхама Алиева, который очень много делает для развития своей страны и по праву считается политиком мирового масштаба, - сказал губернатор Астраханской области. - Пользуясь случаем, я хочу передать дорогому Ильхаму Гейдаровичу пожелания крепкого здоровья, мира и добра». В ответном слове Абдин Фарзалиев поблагодарил губернатора и всех астраханцев за радушие и гостеприимство, проявленные во время визита азербайджанской делегации, и рассказал Игорю Бабушкину о работе по отраслевым направлениям, которая проводится совместно с астраханскими коллегами. После того, как участники церемонии возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, установленного в фойе учебного заведения, директор школы, Татьяна Тихомирова, провела для членов делегации экскурсию по учебным кабинетам, показала азербайджанским гостям зал новой истории школы и фотовыставку, посвященную юбилею её реконструкции. «За прошедшие десять лет из стен нашей школы вышли около тысячи выпускников. Они начинали учиться в старом здании, построенном в конце 30-х годов прошлого века, а вот аттестат зрелости получали уже в обновлённой школе, которая по праву считается одной из лучших в Астрахани, - с гордостью отметила директор. – Многие из наших воспитанников являются медалистами, победителями областных и республиканских олимпиад и конкурсов».