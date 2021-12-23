«Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы: а когда? а что? а выборы досрочно, сверхсрочно? и так далее. Нам надо, приняв Конституцию, выстроить стройную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам изменения Конституции, передает БелТА.

По его словам, после того, как система будет отстроена, будут внесены необходимые поправки в законодательство и приняты дополнительные правовые акты.

«Но мы еще посоветуемся. Если будут какие-то иные разумные предложения, мы на них посмотрим. Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления. Это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос - этого не будет. Примем решение после новой Конституции, отстроим механизмы и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа будем отстраивать новую систему управления нашим государством, в частности», - подчеркнул Лукашенко.