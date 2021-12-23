Бастуют сотрудники Apple: Не покупайте продукцию компании
Сотрудники американской корпорации Apple объявили о проведении забастовки и призвали людей отказаться от покупки продукции компании в знак протеста против условий труда, следует из заявления группы сотрудников, передает РИА Новости.
"Обращаемся ко всем сотрудникам и клиентам Apple. Завтра, 24 декабря 2021 года, сотрудники Apple проводят забастовку с требованием улучшения условий труда", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Apple Together. Сотрудники требуют от компании обеспечить оплачиваемый больничный, надлежащую психологическую помощь, уважительную рабочую обстановку.
"Не покупайте ничего в магазинах и онлайн", - обращаются сотрудники техгиганта к людям.
Недовольные условиями труда, дискриминацией по расовым, гендерным признакам в компании сотрудники Apple создали сайт, где выкладывают отчеты о тех или иных нарушениях, а также публикуют открытые письма к руководству Apple с требованиями по улучшению условий труда.