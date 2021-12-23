Саудовская Аравия атаковала Йемен

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории главного йеменского стадиона, выдвинутого к правящему на севере Йемена движению «Ансар Алла» (хуситам), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти в Сане.

"Боевые самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией совершили два налета на столицу Сана, нанеся удары по лагерю снабжения в центре столицы Саны", - сообщил источник.

В свою очередь в заявлении коалиции для саудовского телеканала "Аль-Ихбария" говорится, что за данное хуситам время они переместили оружие со стадиона в лагерь и удалось попасть по девяти схронам с оружием.