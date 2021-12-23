Госдеп потребовал от России убрать войска от границы с Украиной

Госдепартамент США в очередной раз призвал российские власти отвести войска, которые сосредоточены вдоль границы с Украиной.

«Мы продолжаем призывать российское правительство… отвести силы, которые оно накопило вдоль границ Украины, и положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике», — цитирует РБК заявление Госдепа по поводу прекращения огня в Донбассе.

Накануне Bloomberg, ссылаясь на данные спутниковых снимков компании Janes, утверждал, что Россия продолжает наращивать группировку войск на границе с Украиной и стягивать в регион военную технику. По данным агентства, с ноября в приграничные районы были перемещены танки, артиллерийское вооружение и системы ПВО. Bloomberg не исключает, что при необходимости Россия «быстро укрепит эти силы», отправив крупные формирования на поездах и самолетах.