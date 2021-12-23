Накануне Федеральное агентство США по контролю за лекарствами и продуктами (FDA) выдало экстренное разрешение на применение антивирусного препарата фирмы Pfizer. Это первое лекарство с начала эпидемии, которое разработано и предназначено специфически для лечения коронавируса. Лекарство выдается по рецепту людям из групп риска на начальной стадии заболевания.

"Речь идет о серьезном продвижении в борьбе с эпидемией, - говорит Патриция Каваццони, руководитель центра оценки лекарственных препаратов FDA. - Разрешение на распространение препарата пополнило арсенал средств борьбы с коронавирусом в критический период, когда постоянно появляются новые штаммы", передает израильское издание Vesty.co.il.

Препарат называется Paxlovid и сочетает в себе два противовирусных средства. По словам израильского врача Итая Галя, эти средства подавляют разные механизмы проникновения вируса в клетки и его репликации. Предназначен препарат людям в возрасте от 12 лет весом не менее 40 кг, относящимся к группам повышенного риска по тяжелому протеканию COVID-19 и по летальности. Лекарство надо принимать в первые дни после появления симптомов. Состоит оно из 3 таблеток антивирусных препаратов. 2 таблетки препарата Nirmatrelvir и 1 - препарата Ritonavir. Их принимают одновременно 2 раза в день в течение 5 дней, итого 30 таблеток. Прием дольше 5 дней противопоказан, заметил специалист.

Израильский врач отмечает, что лекарство не дает вирусу размножаться, причинять ущерб организму и заражать окружающих.

Исследование компании Pfizer проводилось при участии 1 219 больных с легкой и средней формами COVID-19. У каждого из них было не менее одного фактора риска перерастания болезни в тяжелую форму, например, ожирение или пожилой возраст. Только 0,8% из тех, кто получал лекарство в первые 3 дня после появления симптомов, потребовалась госпитализация, и ни один из них не умер в течение 28 дней с момента начала лечения. В контрольной группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 7% испытуемых и 7 человек умерли. Аналогичные результаты получены у тех, кто принимал лекарство в течение первых 5 дней после появления симптомов: 1% нуждался в госпитализации и ни один из испытуемых не умер, в контрольной группе госпитализированы 6,7% больных и 10 человек умерли. Обработка результатов показала, что лекарство снижает риск потребности в госпитализации или летального исхода на 89% у взрослых людей, имеющих факторы риска по тяжелому течению болезни.

Говоря о том, помогает ли это лекарство при заражении штаммом "омикрон", специалист отметил, что хотя в тестировании принимали участие люди, зараженные штаммом "дельта", компания отметила, что лабораторное тестирование лекарства показало, что оно воздействует и на богатый мутациями "омикрон". Препарат соединяется с одним из ключевых белков вируса данного штамма, с ферментом протеазой в той же мере, как и в случае другого штамма.

Пока что распространение лекарства сертифицировано только в США, и миллионы доз уже поступили в продажу. Там надеются, что препарат существенно снизит нагрузки на американские больницы.