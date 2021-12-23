В списке оказались члены FETÖ/PDY, PKK/KCK, а также религиозно-экстремистских и радикальных левых организаций.

Совместное решение об этом подписали министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу и министр финансов Нураддин Набати, сообщает Report.

В Турции наложен арест на имущество 770 физических и 1 юридического лица, подозреваемых в терроризме.

Среди арестованных - старший брат бывшего арестованного сопредседателя HDP Салахаттина Демирташа – Нураддин Демирташ, находящиеся в розыске члены FETÖ/PDY Адиль Оксуз, Эмре Услу, Тунджай Опчин, Джевхери Гювен, находящийся под стражей бывший прокурор Зекерия Оз, Тарык Торос и Абдулкерим Балджи.

Согласно решению, арестовано имущество 454 членов террористической организации FETÖ/PDY, 108 членов террористической организации PKK/KCK, 119 членов религиозно-радикальных организаций, 89 членов радикальных левых организаций, а также 1 фонда («Ниагара»).

В список включена также 34-летняя азербайджанка Мамедова Улькер Шахмурад гызы, которая отмечается как член ИГИЛ. Мамедова родилась в Губадлинском районе Азербайджана.

Отметим, что Улькер Мамедова была женой члена ИГИЛ Мустафы Докумаджи, который был признан виновным в совершении террористического акта в 2015 году в турецкой столице Анкаре, в результате которого погибли 103 человека. У.Мамедова сдалась полиции 9 октября 2021 года, переехав из Сирии в Турцию. Отмечается, что У.Мамедова была в списке «живых бомб» (террористов-смертников) ИГИЛ. Докумаджи был ликвидирован в 2020 году ударом БПЛА.

Кроме того, дочь отставного полковника Улькер Мамедова поступила факультет на «Политологии» в Азербайджане, но не смогла продолжить обучение в вузе из-за головного убора. Она отправилась в Турцию, где поступила в Сельджукский университет Коньи. Там она в социальных сетях познакомилась с Мустафой Докумаджи, вышла за него замуж и вступила в ИГИЛ.