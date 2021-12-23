Пашинян раскрыл однопартийцам подробности переговоров с Алиевым

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе закрытой встречи с членами фракции «Гражданский договор» представил подробности своей рабочей поездки в Брюссель. Об этом пишет газета "Жоховурд".

По данным издания, Пашинян считает визит эффективным: были достигнуты конкретные договоренности, ярким доказательством чего стало возвращение армянских солдат из Азербайджана.