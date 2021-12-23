100 миллионов долларов отката азербайджанским чиновникам. Шведский суд уводит Бимера из-под удара новые подробности
Шведский суд, расследующий дело о передаче в форме откатов 100 миллионов долларов высокопоставленным представителям ЗАО «Азербайджанские железные дороги», признал бывшего вице-президента Bombardier Transportation (дочерней компании канадской Bombardier в Швеции) Томаса Бимера невиновным. Об этом сообщил стокгольмский корреспондент канадской газеты The Globe and Mail.
Команда адвокатов Томаса Бимера заявила на судебном процессе, который начался в ноябре этого года, что их подзащитный не знал о коррупционной сделке. В обвинительном акте говорилось, что из 340-миллионного контракта, заключенного между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», его партнером ООО Trans Signal Rabita и компанией Bombardier по оснащению сигнальным оборудованием железной дороги Баку - Беюк Кесик, «высокопоставленному азербайджанскому чиновнику» было выплачено 100 миллионов долларов в качестве взятки, и эта коррупционная сделка была осуществлена с согласия Бимера. Однако суд пришел к выводу, что данная информация не соответствует действительности.
Адвокат Бимера Томас Нильссон заявил, что его подзащитный «вполне доволен» вынесенным решением. Согласно заключению суда, Томас Бимер, находясь на посту вице-президента Bombardier Transportation по надзору за железнодорожным транспортом, не был уполномочен утверждать такую крупномасштабную сделку.
В связи с этим судебным процессом в Швеции акции Bombardier дешевеют, пишет газета. Хотя непосредственно против компании не было подано никаких исков, за коррупционную сделку преследуются отдельные физические лица.
Сделка на общую сумму 350 миллионов долларов, подписанная в 2013 году, была раскрыта несколько лет назад. Отмечается, что азербайджанским чиновникам посредством резкого завышения цен и использования промежуточных офшорных компаний был передан откат в размере 100 миллионов долларов. Этот факт коррупции вызвал большой скандал, приведший к отставке главы канадской компании Bombardier.
Всемирный банк приостановил выделение кредитов проектам, в которых участвует эта компания. В тот период Министерство транспорта Азербайджана возглавлял Зия Мамедов, а руководителем ЗАО «Азербайджанские железные дороги», входившего в состав министерства, был Ариф Аскеров.
«Томас Бимер был главой отдела, отвечающего за этот проект в компании. Мы полагаем, что он знал о том, что Bombardier заключила сделку с клиентами в Азербайджане», - заявил журналистам после оглашения обвинительного заключения прокурор Стаффан Эдлунд.
Сообщается, что чиновник ведомства железных дорог Азербайджана, получивший откат в 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию ООО Trans Signal Rabita. Компания выиграла тендер, объявленный Минтрансом вместе со шведским партнером Bombardier. При передаче откатов использовались услуги Multiserv Overseas Ltd, офшорной компании-посредника, основанной бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным.
Газета отмечает, что Multiserv Overseas Ltd - липовая компания, которую использовала Bombardier для получения контракта на 340 миллионов долларов в Азербайджане. Эта компания также участвовала в проектах Bombardier в России, Монголии, Казахстане и Туркменистане.
Соглашение о партнерстве было подписано в Москве между тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным и председателем совета директоров Bombardier Пьером Бодуаном.
«Это был масштабный контракт, слишком большой для Стокгольма, - отметил прокурор Эдлунд. - Такую работу проделывают на корпоративном уровне».
В обвинительном заключении против Томаса Бимера говорится, что 46 сигнальных устройств Ebilock-950 были отправлены непосредственно в Азербайджан в рамках коррупционной сделки, но деньги перевели в компанию Multiserv Overseas, зарегистрированную в Лондоне и не имеющую ни офиса, ни адреса, ни телефонных номеров. В дальнейшем компания продала оборудование в Азербайджан в 5,5 раза дороже его стоимости. По этой схеме чиновники из Азербайджана получили около 100 миллионов долларов в виде отката.
Главным лицом, ведущим переговоры с компанией от имени правительства Азербайджана, был бывший министр транспорта Зия Мамедов. Его имя упоминается в документах, конфискованных в шведском офисе Bombardier во время обыска.
ООО Trans Signal Rabita, упомянутое в коррупционной схеме как посредник между Bombardier и бывшим руководством Минтранса Азербайджана, объявило о своей «добровольной ликвидации» в августе 2019 года.