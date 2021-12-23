Команда адвокатов Томаса Бимера заявила на судебном процессе, который начался в ноябре этого года, что их подзащитный не знал о коррупционной сделке. В обвинительном акте говорилось, что из 340-миллионного контракта, заключенного между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», его партнером ООО Trans Signal Rabita и компанией Bombardier по оснащению сигнальным оборудованием железной дороги Баку - Беюк Кесик, «высокопоставленному азербайджанскому чиновнику» было выплачено 100 миллионов долларов в качестве взятки, и эта коррупционная сделка была осуществлена с согласия Бимера. Однако суд пришел к выводу, что данная информация не соответствует действительности.

Шведский суд, расследующий дело о передаче в форме откатов 100 миллионов долларов высокопоставленным представителям ЗАО «Азербайджанские железные дороги», признал бывшего вице-президента Bombardier Transportation (дочерней компании канадской Bombardier в Швеции) Томаса Бимера невиновным. Об этом сообщил стокгольмский корреспондент канадской газеты The Globe and Mail.

Адвокат Бимера Томас Нильссон заявил, что его подзащитный «вполне доволен» вынесенным решением. Согласно заключению суда, Томас Бимер, находясь на посту вице-президента Bombardier Transportation по надзору за железнодорожным транспортом, не был уполномочен утверждать такую крупномасштабную сделку.

В связи с этим судебным процессом в Швеции акции Bombardier дешевеют, пишет газета. Хотя непосредственно против компании не было подано никаких исков, за коррупционную сделку преследуются отдельные физические лица.

Сделка на общую сумму 350 миллионов долларов, подписанная в 2013 году, была раскрыта несколько лет назад. Отмечается, что азербайджанским чиновникам посредством резкого завышения цен и использования промежуточных офшорных компаний был передан откат в размере 100 миллионов долларов. Этот факт коррупции вызвал большой скандал, приведший к отставке главы канадской компании Bombardier.

Всемирный банк приостановил выделение кредитов проектам, в которых участвует эта компания. В тот период Министерство транспорта Азербайджана возглавлял Зия Мамедов, а руководителем ЗАО «Азербайджанские железные дороги», входившего в состав министерства, был Ариф Аскеров.

«Томас Бимер был главой отдела, отвечающего за этот проект в компании. Мы полагаем, что он знал о том, что Bombardier заключила сделку с клиентами в Азербайджане», - заявил журналистам после оглашения обвинительного заключения прокурор Стаффан Эдлунд.

Сообщается, что чиновник ведомства железных дорог Азербайджана, получивший откат в 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию ООО Trans Signal Rabita. Компания выиграла тендер, объявленный Минтрансом вместе со шведским партнером Bombardier. При передаче откатов использовались услуги Multiserv Overseas Ltd, офшорной компании-посредника, основанной бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным.

Газета отмечает, что Multiserv Overseas Ltd - липовая компания, которую использовала Bombardier для получения контракта на 340 миллионов долларов в Азербайджане. Эта компания также участвовала в проектах Bombardier в России, Монголии, Казахстане и Туркменистане.