Женщин в Украине берут на воинский учет

На Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии. Об этом заявили начальник Управления персонала Штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко в прямом эфире в Facebook.

«Начиная со следующего года, алгоритм постановки на учет для мужчин и женщин в стране отличаться не будет. При этом далеко не все гражданки страны будут признаны военнообязанными. Тем не менее за отказ явиться в военкомат их будет ждать денежный штраф», - отметили военные.

По словам Куценко, есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на военный учет по родственным военно-учетным специальностям: «То есть женщина-военнообязанная, подпадающая... Например, бухгалтер. Она должна (...) явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года–до конца 2022 года. И для себя выяснить, подлежит ли она военному учету».