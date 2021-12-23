Отдел информации 11:09

Джейхун Османлы, политолог и депутат четвертого созыва парламента Азербайджанской Республики, выступил с редакционной статьей в EU Reporter. Автор дает оценку прошедшему на прошлой неделе в Брюсселе саммиту Восточного партнерства, способствовавшему конструктивным переговорам между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, характеризуя его как важную веху для установления прочного мира в регионе Южного Кавказа. * * *

Мирная инициатива президента Европейского совета Шарля Мишеля может быть расценена как значительный вклад в нормализацию отношений между двумя соседями, что, в свою очередь, может привести к всеобъемлющему мирному соглашению, делимитации и демаркации границ (процессы, которые ЕС поддержит через миссию своих экспертов и техническую помощь), усилению мер по укреплению доверия, установлению контактов между людьми и строительству важной транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожного сообщения из Азербайджана через Армению в Нахчыванскую Автономную Республику, также известную как Зангезурский коридор. Мишель высоко оценил шаги, предпринятые обоими лидерами для деэскалации напряженности после недавних вооруженных столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном. В частности, было признано успешное установление прямого канала связи между министрами обороны обеих стран при содействии президента Европейского совета, высоко оценены недавние шаги Азербайджана по освобождению десяти армянских заключенных, а также передача всех оставшихся минных карт Арменией Азербайджану. После 44-дневной войны, завершившей 30-летнюю оккупацию Арменией международно признанных территорий Азербайджана, 10 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали Трехстороннее заявление, ознаменовавшее конец боевых действий. Однако несмотря на достигнутые договоренности спорадические боестолкновения, происходящие на границе двух стран, как и ряд других нерешенных вопросов, продолжают представлять угрозу региональной безопасности.

Примечателен тот факт, что нормализация армяно-азербайджанских отношений также была поддержана Организацией Североатлантического договора (НАТО), о чем было заявлено во время недавней встречи президента Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенcом Столтенбергом в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Подчеркнув «важность диалога и взаимопонимания в партнерстве НАТО с Азербайджаном», Столтенберг заявил, что «Азербайджан внес важный вклад в бывшую миссию НАТО в Афганистане. Кроме этого, азербайджанские Вооруженные силы сыграли важную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула во время эвакуации этим летом». Недавние события в Брюсселе, ознаменовавшие позитивные изменения в текущей повестке, а также пересмотр деятельности Минской группы ОБСЕ в соответствии с новой геополитической реальностью в целях поддержки возобновления прямого диалога между двумя странами могут способствовать созданию мирной атмосферы на Южном Кавказе в ближайшем будущем. Это хорошая новость для президента Азербайджана Ильхама Алиева, популярность которого достигла своего пика во время войны. Деоккупировав исконные земли Азербайджана, глава азербайджанского государства восстановил историческую справедливость не только для миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, но и для всего народа. Несмотря на принятые международными организациями, такими как ООН, Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ и др., резолюций, призывающих к немедленному выводу армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, армянская оккупация продолжалась на протяжении трех десятилетий. Сегодня Ильхам Алиев – символ мира, стабильности и безопасности в регионе. Руководствуясь своими национальными интересами, включая принципы добрососедства, мирного сосуществования и равноправного сотрудничества, Азербайджан с момента восстановления государственной независимости после распада Советского Союза, проводит многовекторную внешнюю политику. Азербайджанская Республика является полноправным членом всех ведущих международных межправительственных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Содружество Независимых Государств (СНГ). Особого внимания заслуживает тот факт, что Азербайджанская Республика состоит в членстве как Совета Европы, старейшей международной организации на европейском континенте, так и Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), объединяющей на своей платформе страны исламского мира. Мудрость и прагматизм этой политики находит свое отражение и в том, что Азербайджан не представлен в военных союзах, предпочитая многостороннее сотрудничество блоковой конфронтации, свидетельством чему является членство Азербайджана в Движении неприсоединения. Логическим продолжением политики мира во внешнеполитическом курсе Ильхама Алиева являются культурные, спортивные и общественные инициативы Азербайджана, среди которых проведение первых европейских игр «Баку – 2015», Исламских игр в 2017 году, а также многочисленных гуманитарных форумов по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Ильхам Алиев, которому 24 декабря исполняется 60 лет, был избран президентом Азербайджанской Республики в 2003 году, став преемником своего отца – президента Гейдара Алиева, общенационального лидера азербайджанского народа. С начала 2000-х годов в Азербайджане произошли серьезные преобразования во всех сферах, в результате которых страна добилась значительного прогресса в сокращении бедности и повышении общего благосостояния народа. Высокие темпы экономического роста, а также роста занятости и заработной платы способствовали сокращению уровня бедности и расширению среднего класса. По данным Всемирного банка, «после периода экономической нестабильности в 2015 году в связи с резким падением цен на нефть Азербайджан приступил к реализации амбициозной программы экономической диверсификации и впоследствии сообщил о продолжающемся экономическом росте», включая рост валового внутреннего продукта (ВВП) с 5,3 млрд долларов в 2000 году до 42,6 млрд долларов в 2021 году. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Азербайджана на уровне «Ba2», прогноз по которому был изменен со «стабильного» на «позитивный», что является показателем эффективности проводимой в стране политики и возможности повышения устойчивости кредитного профиля. Кроме этого, Азербайджан поднялся на 6 позиций и занял 38-ое место по соседству с Бельгией и Испанией в рейтинге экономических свобод Economic Freedom Index 2021, составляемом Heritage Foundation. Из года в год улучшаются позиции Азербайджана и в отчете Doing Business, подготавливаемым Всемирный банком. Если в 2012 году страна занимала 71 место в данном рейтинге, в 2021 году она заняла 34 место среди 190 экономик мира с учетом благоприятной среды для ведения бизнеса.