В Турции заявили, что конфликт России и НАТО достиг «опасного уровня»

Конфликт между Россией и НАТО достиг «опасного уровня», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за обширных отношений с Россией», - отметил Чавушоглу.

По словам министра, Турция проводит дипломатию в соответствии с обстоятельствами и требованиями национальной безопасности страны. Он отметил, что это тяжелая работа, но для этого и существует дипломатия: «Правительство Турции строит внешнюю политику, основанную на трех столпах: национальные ценности и интересы, ситуация на местах, возможности страны».