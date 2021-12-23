Путин Алиеву: «Я дорожу нашими товарищескими отношениями»

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщает сайт Кремля.

В поздравительном письме говорится: «Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях».

Российский лидер отметил, что дорожит «нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности».

Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также передал сердечный привет его семье.