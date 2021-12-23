Молодежь из разных стран побывала в Шуше и Агдаме

Рамиль Алиев, собкор 11:26

Государственный комитет по работе с диаспорой начал реализацию проекта "Диаспорская молодежь 1+1". В мероприятии в рамках проекта, организованном 15-21 декабря, принимали участие 18 человек из 9 разных стран. 9 участников являются представителями зарубежной молодежи, а 9 – азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом. То есть каждый представитель азербайджанской молодежи привез с собой из-за рубежа одного сверстника.

Первыми участниками проекта стали 18 человек из 9 стран (США, Польши, Италии, Венгрии, России, Украины, Беларуси, Грузии и Иордании). Цель проекта заключается в доведении до мировой общественности правды о политике сепаратизма и экстремизма, осуществляемой Арменией в регионе Южного Кавказа, предотвращении кампаний, проводимых армянской диаспорой. Госкомитет решил ознакомить западную молодежь с мультикультуральным разнообразием Азербайджана и наряду с этим показать вандализм, военные преступления, совершенные в период 30-летней оккупации. Участники проекта "Диаспорская молодежь 1+1" совершили поездку в город Гянджа. Посетив территории, которые во время 44-дневной Отечественной войны подверглись бомбардировке армянских вооруженных сил, они почтили память жертв террора, а также побывали в комплексе Имамзаде, Александро-Невской русской православной церкви и Мавзолее Низами Гянджеви.

Направившись из Гянджи в Агдам, участники проекта воочию убедились в последствиях армянского вандализма, учиненного в агдамской Джума-мечети, мавзолейном комплексе Имарет и разрушенной Шехидляр хиябаны. Затем гости отправились в Барду, где побывали на территории, которая во время 44-дневной Отечественной войны подверглась бомбардировке армянских вооруженных сил. Участники проекта "Диаспорская молодежь 1+1" совершили поездку и в Шушу. В рамках поездки молодежь побывала на главной площади культурной столицы Азербайджана - Базарбаши, Джыдыр дюзю, площади, где установлены “Расстрелянные скульптуры”, у Гянджинских ворот, посетили место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, родник “Хан гызы”, мечети Саатлы и Юхары Говхар ага, мавзолей азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа, дом-музей выдающегося мастера вокала Бюльбюля.