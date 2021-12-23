Фильм Kapital Bank «Возвращение» удостоился международной премии

В фильме, созданном на основе реальных событий, рассказывается о невыразимом чувстве гордости, переполняющем возвращающихся в родные края азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома во время первой Карабахской войны. Наши соотечественники, которые наконец перестали считаться вынужденными переселенцами, делятся своими воспоминаниями о родной земле - и эти воспоминания полны печали, тоски, потерь, разлуки, но также и радости, восторга, гордости... У каждого героя фильма на устах одни и те же слова: «Мы возвращаемся на Родину!»

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