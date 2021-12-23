Семейная трагедия в Баку: мужчина убил мать
В Баку мужчина убил свою мать.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на прокуратуру Насиминского района, 23 декабря в надзорное ведомство поступила информация об убийстве Басти Джафаровой, 1959 года рождения, в съемной квартире в Насиминском районе.
Было установлено, что сын убитой Самир Джафаров, 1989 года рождения, убил мать, нанеся ей удар ножом в горло в ходе конфликта.
По факту возбуждено уголовное дело. Самир Джафаров задержан. Расследование продолжается.