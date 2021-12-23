Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Микаила Абдуллаева.

В Азербайджанском национальном музее искусств открылась выставка «С любовью к жизни: Микаил Абдуллаев», посвященная 100-летию выдающегося живописца и графика, народного художника СССР Микаила Абдуллаева, сообщает «Новая Эпоха».

На церемонии открытия выступили министр культуры Азербайджана Анар Керимов, председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов, директор музея, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев. Выступающие рассказали о творческом пути Микаила Абдуллаева, его педагогической и общественной деятельности, отметив вклад художника в развитие азербайджанского искусства. От имени семьи сын художника Джами Абдуллаев выразил признательность за организацию экспозиции.

Далее гости ознакомились с экспозицией, в которой представлено около 190 картин и графических произведений из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской государственной картинной галереи и Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры.

Выставка, отражающая плодотворный путь выдающегося художника, знакомит публику с многогранной творческой деятельностью М.Абдуллаева. Представленные образцы живописи и графики охватывают такие жанры, как тематическая живопись, портреты и пейзажи, разделяют с нами красочный мир мастера кисти.

На вернисаже представлены тематические картины: «Вечер», «Радость», «На полях Азербайджана», «Строители счастья», «Огни Мингячевира», «Мать-Индия», «Девушки-рисоводы»; портреты таких выдающихся личностей, как М.Ф.Ахундов, Дж.Джаббарлы, Ю.Мамедалиев, М.Панах Вагиф, Г.Сеидбейли, С.Рустам, Н.Хазри, Р.Рза, Р.Гуттузо, Дж.Манцу, Амина Дильбази и др.

Также на фоне сельского быта представлен зрителям триптих художника «На полях Азербайджана», который посвящен теме Великой Отечественной войны и отражает трудности тех лет.

Следует отметить, что Микаил Абдуллаев один из двух азербайджанцев, удостоенных международной премии имени Джавахарлала Неру.

Выставка «С любовью к жизни: Микаил Абдуллаев» продлится до марта в Национальном музее искусств.