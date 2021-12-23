В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию Микаила Абдуллаева фото
В Азербайджанском национальном музее искусств открылась выставка «С любовью к жизни: Микаил Абдуллаев», посвященная 100-летию выдающегося живописца и графика, народного художника СССР Микаила Абдуллаева, сообщает «Новая Эпоха».
Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Микаила Абдуллаева.
На церемонии открытия выступили министр культуры Азербайджана Анар Керимов, председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов, директор музея, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев. Выступающие рассказали о творческом пути Микаила Абдуллаева, его педагогической и общественной деятельности, отметив вклад художника в развитие азербайджанского искусства. От имени семьи сын художника Джами Абдуллаев выразил признательность за организацию экспозиции.
Далее гости ознакомились с экспозицией, в которой представлено около 190 картин и графических произведений из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской государственной картинной галереи и Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры.
Выставка, отражающая плодотворный путь выдающегося художника, знакомит публику с многогранной творческой деятельностью М.Абдуллаева. Представленные образцы живописи и графики охватывают такие жанры, как тематическая живопись, портреты и пейзажи, разделяют с нами красочный мир мастера кисти.
На вернисаже представлены тематические картины: «Вечер», «Радость», «На полях Азербайджана», «Строители счастья», «Огни Мингячевира», «Мать-Индия», «Девушки-рисоводы»; портреты таких выдающихся личностей, как М.Ф.Ахундов, Дж.Джаббарлы, Ю.Мамедалиев, М.Панах Вагиф, Г.Сеидбейли, С.Рустам, Н.Хазри, Р.Рза, Р.Гуттузо, Дж.Манцу, Амина Дильбази и др.
Также на фоне сельского быта представлен зрителям триптих художника «На полях Азербайджана», который посвящен теме Великой Отечественной войны и отражает трудности тех лет.
Следует отметить, что Микаил Абдуллаев один из двух азербайджанцев, удостоенных международной премии имени Джавахарлала Неру.
Выставка «С любовью к жизни: Микаил Абдуллаев» продлится до марта в Национальном музее искусств.