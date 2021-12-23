Названы победители Инвестиционного фонда на 25 500 манатов

12:05

Накануне на церемонии закрытия проекта New Generation 2.0 («Новое поколение»), осуществляемого при основной поддержке Фонда Coca-Cola в партнерстве с Министерством молодежи и спорта, были определены победители. Первое место присуждено команде Yoochamp (10 000 AZN), второе место - команде GreenBomb (7 000 AZN), третье - команде Buta (5 000 AZN). В качестве поощрительного критерия четвертое место было присвоено команде Bonpini (2 000 AZN), пятое - команде Hamsa-recyling (1 500 AZN). В проекте, охватывающем пять этапов, приняли участие 3 500 молодых людей из Баку, Апшерон-Гобустанского, Гянджа-Газахского, Шеки-Закатальского, Сабирабадского и Ленкоранского районов.

Проект New Generation 2.0 охватывает HoReCa (отели, рестораны, организации питания), инновационные стартапы, дигитализацию и сельское хозяйство. В рамках проекта проводились тренинги и мероприятия по таким темам, как обучение предпринимательству, создание инновационной экосистемы, создание бизнес-идей. В ходе проекта, помимо наставнической поддержки участников, была учреждена премия инвестиционного фонда. 20 команд-финалистов представили свои проекты на церемонии закрытия проекта продолжавшегося один год. Решением жюри награждены пять команд. В церемонии закрытия приняли участие замминистра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Индира Гаджиева, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, директор по связям с общественностью и коммуникациям по Кавказу и Средней Азии компании Coca-Cola Эльшад Фарзалиев, депутаты Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде, Вугар Байрамов, Вугар Искендеров, другие официальные лица.