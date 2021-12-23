Путин и позвонил Алиеву

Между президентами РФ и Азербайджана - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого российский лидер тепло поздравил главу Азербайджана с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает сайт Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили общий настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Ранее Владимир Путин также направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму.