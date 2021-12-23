Беларусь объявила местный филиал «Радио Свобода» экстремистской организацией

Белорусские власти признали местную службу «Радио Свобода» экстремистской, начали уголовное расследование в отношении одного из журналистов и арестовали еще одного в четверг. Об этом сообщил белорусский филиал «Радио Свобода», передает УНН.

Это последний шаг белорусской диктатуры в многомесячном многостороннем подавлении независимых СМИ страны.

Министерство внутренних дел Беларуси внесло издание, известное в стране как «Радые Свабода» («Радио Свобода»), и его журналистов в правительственный реестр «экстремистских организаций». Ранее в этом месяце суд белорусской столицы - Минска признал «экстремистскими» страницы в социальных сетях «Радио Свобода».