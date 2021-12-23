Беларусь объявила местный филиал «Радио Свобода» экстремистской организацией
Белорусские власти признали местную службу «Радио Свобода» экстремистской, начали уголовное расследование в отношении одного из журналистов и арестовали еще одного в четверг. Об этом сообщил белорусский филиал «Радио Свобода», передает УНН.
Это последний шаг белорусской диктатуры в многомесячном многостороннем подавлении независимых СМИ страны.
Министерство внутренних дел Беларуси внесло издание, известное в стране как «Радые Свабода» («Радио Свобода»), и его журналистов в правительственный реестр «экстремистских организаций». Ранее в этом месяце суд белорусской столицы - Минска признал «экстремистскими» страницы в социальных сетях «Радио Свобода».
Журналистам и представителям общественности Беларуси может грозить до семи лет лишения свободы за распространение контента, созданного «экстремистскими» СМИ.
Также в четверг власти возбудили уголовное дело против 43-летнего журналиста издания Андрея Кузнечика, сообщили его родственники.
Журналиста задержали месяц назад и дважды приговаривали к 10-дневному заключению. По словам президента «Радио Свобода» Джейми Флая, он остается под стражей несмотря на то, что отбыл оба наказания.