Израильтян просят не возвращаться домой из «красных» стран

Израильтян, которые летят в страны из «красного списка», просят не возвращаться домой в течение 90 дней после вылета. Такой документ их заставляет подписывать комиссия по исключениям, которая и решает, может ли израильтянин вылететь в «красную» страну или нет. Об этом сообщает 9Tv.

После возникшего по этому поводу скандала было решено сократить срок, во время которого израильтянам нельзя возвращаться в Израиль, до месяца. Однако правовой статус такой «просьбы» остается «под вопросом».

Комиссия по исключениям, выдающая израильтянам разрешения на вылет в «красные» страны, не имеет номера телефона. Людям, которым нужно вылететь, предлагается заполнить форму на сайте и приложить документы, подтверждающие необходимость выезда. В уязвимом положении оказываются новые репатрианты, так как эта форма есть только на иврите. Также на комиссию жаловались из-за того, что заявка рассматривается дольше положенных суток.