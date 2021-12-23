Антон Бредихин: «Российские миротворцы в Карабахе вышли за рамки своей миссии»

В Карабах е российские миротворческие силы выполняют функции, которые никогда не входили в компетенцию миротворцев в зоне межнациональных конфликтов на пространстве СНГ. Об этом haqqin.az сказал российский политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Есть большая разница в функции российских миротворцев в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и той деятельности, которую они осуществляют в Карабахе. В одном случае их основная деятельность заключалась в разделении конфликтующих сторон, а в Карабахе миротворцы строят больницы, ремонтируют школы, чинят агротехнику, помогают фермерам минеральными удобрениями, проводят газификацию и др. – говорит А.Бредихин. - У миротворцев могут быть невоенные задачи: такие как помощь жертвам боевых действий, контроль за соблюдением условий достигнутых договоренностей и прочее, но российские миротворцы в Карабахе далеко вышли за рамки непосредственной миссии миротворческого контингента».

По словам аналитика, по всей видимости, это результат - с одной стороны, безысходности армянского населения Карабаха, у которого нет средств и нет сил самим восстанавливать регион, а с другой – результат экономического коллапса Армении, отсутствия внешних инвестиций.

А.Бредихин считает, что созданием инфраструктуры в Карабахе должны заниматься не миротворцы, а правительство Азербайджана.