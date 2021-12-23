Bloomberg назвал причину сокращения поставок российского газа в Европу

На этой неделе поставки российского газа в Европу резко сократились, причиной стало то, что европейские контрагенты уже исчерпали свои лимиты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

РБК отмечает, что экспорт «Газпрома» по основному транзитному маршруту, ведущему в Германию, 21 декабря был практически остановлен. Падение объема поставок произошло из-за уменьшения запроса клиентов, объяснили собеседники американского агентства.

Дело в том, что обычно «Газпром» и его контрагенты заранее устанавливают минимальный объем газа, который покупается по цене, определяемой заранее согласованной формулой. Если покупатель намерен приобрести больше газа, чем это было согласовано заранее, то он должен платить уже по рыночной цене. А она, в свою очередь, за последний год выросла примерно в девять раз. Сейчас январские фьючерсы на газ торгуются на уровне около $2 тыс. за тысячу кубометров.