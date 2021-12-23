Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Эмомали Рахмон поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
В свою очередь президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Таджикистана за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии азербайджано-таджикских двусторонних дружественных отношений, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.