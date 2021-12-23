Стартовали продажи мгновенных лотерей Azərlotereya в магазине Optimal
ОАО Azərlotereya расширяет ареал продаж мгновенных лотерей. С целью эффективной организации продажи мгновенных лотерей Brilliant, Şans ulduzu и Qızıl компания начала сотрудничество с ООО Optimal Elektronika. Согласно заключенному между сторонами договору, продажа мгновенных лотерей отныне осуществляется в сети магазинов Optimal.
Так, начиная с 17 декабря 2021 года любители лоторей могут приобрести лотерейные билеты Brilliant, Şans ulduzu и Qızıl в 80 магазинах Optimal Elektronika.
Для сотрудников сети магазинов были организованы тренинги по продажам мгновенных лотерей, проверке билетов, выдаче выигрышей, а также для выполнения других необходимых процедур.
Отметим, что ОАО Azərlotereya предоставляет возможность выиграть сумму в размере 100 000 манатов и шанс получить миллион других выигрышей.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах www.azerlotereya.com и www.optimal.az.