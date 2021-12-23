В Украине атаковали консульство России: возбуждено уголовное дело

Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове, сообщает pravda.com.

Сообщается, что около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пишет РИА Новости.