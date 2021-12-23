Поздравительный видеоролик для Ильхама Алиева от «Азерэнержи» видео
В соответствии с энергетической стратегией Ильхама Алиева в 2021 году была проведена комплексная работа по превращению освобожденных территорий в зону «зеленой энергии», присоединению этих районов к общей энергетической системе Азербайджана в кратчайшие сроки. Компанией «Азерэнержи» был подготовлен видеоролик об энергетических объектах, введенных в эксплуатацию на освобожденных территориях при участии президента Ильхама Алиева.
На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре реконструированы и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции «Гюлебирд», «Суговушан-1» и «Суговушан-2», а на гидроэлектростанции «Кельбаджар-1» завершены восстановительные работы.
В 2021 году в Карабахе и Восточном Зангезуре было построено 9 цифровых подстанций. В мае нынешнего года состоялось открытие подстанций «Шуша», июне – «Физули» и «Шукюрбейли», августе – «Кельбаджар», октябре – «Джебраил», «Зангилан» и «Губадлы». В Агдамском районе завершено строительство подстанций «Агдам-1», «Агдам-2», а также регионального цифрового центра управления «Карабах».
От подстанции «Шукюрбейли» в 51 км от Бейлагана проложена новая 110-киловаттная линия. Самое же главное, что от «Шукюрбейли» проложена линия в 75 км до Шуши, а также на расстояние 110 км до подстанции «Зангилан» - 110-киловаттная линия электропередач. Также проложена линия в 19 км от подстанции «Губадлы» до ГЭС «Гюлебирд».
Все 9 подстанций, построенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, подключены к общей энергосистеме Азербайджана и полностью оцифрованы. Так в соответствии с четвертой Промышленной революцией была реализована концепция интеллектуальной энергосистемы и сформирована модель современных, устойчивых, оцифрованных подстанций. На цифровых подстанциях, введенных в эксплуатацию, управление активами, процессами, ресурсами, операциями открытия и подключения, совершенствование цепочек поставок и распределения, своевременное устранение дефектов, быстрое решение проблем осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения.