В соответствии с энергетической стратегией Ильхама Алиева в 2021 году была проведена комплексная работа по превращению освобожденных территорий в зону «зеленой энергии», присоединению этих районов к общей энергетической системе Азербайджана в кратчайшие сроки. Компанией «Азерэнержи» был подготовлен видеоролик об энергетических объектах, введенных в эксплуатацию на освобожденных территориях при участии президента Ильхама Алиева.

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре реконструированы и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции «Гюлебирд», «Суговушан-1» и «Суговушан-2», а на гидроэлектростанции «Кельбаджар-1» завершены восстановительные работы.

В 2021 году в Карабахе и Восточном Зангезуре было построено 9 цифровых подстанций. В мае нынешнего года состоялось открытие подстанций «Шуша», июне – «Физули» и «Шукюрбейли», августе – «Кельбаджар», октябре – «Джебраил», «Зангилан» и «Губадлы». В Агдамском районе завершено строительство подстанций «Агдам-1», «Агдам-2», а также регионального цифрового центра управления «Карабах».