Швейцарский суд конфисковал около $300 млн у компании Гульнары Каримовой
Решение суда Швейцарии о конфискации $293 млн с замороженных активов компании, связанной с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, открывает возможности по возврату этих средств в страну. Об этом заявили в Министерстве юстиции республики, передает Sputnik Узбекистан.
"Это является существенной победой для швейцарских правоохранительных органов, так как открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению Республике Узбекистан", — сообщили в ведомстве.
В Минюсте пояснили, что решение суда о возврате Takilant $70 млн не является окончательным и может быть обжаловано.
"Кроме того, в отношении этих средств также имеется иск и ордер компетентных органов США о наложении на них ареста. Государственные органы Узбекистана активно ведут работу с властями Швейцарии и США, по возврату активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности, от которого пострадало государство и народ Узбекистана", - добавили в Минюсте.
В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте 2020 года увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.
Ранее федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать более $293 млн, принадлежащих компании Takilant. Швейцарский суд постановил вернуть компании замороженные активы на $70 млн. Следствие не смогло установить, что эти активы были получены в результате преступной деятельности.