Швейцарский суд конфисковал около $300 млн у компании Гульнары Каримовой

Решение суда Швейцарии о конфискации $293 млн с замороженных активов компании, связанной с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, открывает возможности по возврату этих средств в страну. Об этом заявили в Министерстве юстиции республики, передает Sputnik Узбекистан.

"Это является существенной победой для швейцарских правоохранительных органов, так как открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению Республике Узбекистан", — сообщили в ведомстве.

В Минюсте пояснили, что решение суда о возврате Takilant $70 млн не является окончательным и может быть обжаловано.