Сколько мигрантов прибыло в Азербайджан в этом году

После резкого снижения из-за пандемии коронавируса в 2020-м и нынешнем году миграция в Азербайджан вновь стала расти. Об этом сказал haqqin.az председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана Азер Аллахверанов.

По его словам, за январь-сентябрь этого года за регистрацией по месту жительства обратились 119 тысяч иностранцев. В 2019 году подобных обращений было почти 398 тыс. А в 2020-м из-за жестких карантинных ограничений на въезд и выезд в страну произошло резкое снижение миграции - всего около 112 тысяч прибывших иностранцев.

Значимую роль в росте миграции в этом году сыграло открытие сухопутной границы с соседними странами, в частности с РФ и Грузией, отметил Аллахверанов.

За указанный период азербайджанские правоохранительные органы выявили в стране 6 540 нелегальных мигрантов. В 2021 году из-за нарушения различных статей азербайджанского законодательства 2 440 иностранцам запретили въезд в страну.