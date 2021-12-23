Токаев позвонил Алиеву

24 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном и впредь будут развиваться и укрепляться в различных сферах.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах связей между государствами.