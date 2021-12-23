Непримиримый противник Алиевых спустя 26 лет объявил Ильхама Алиева великим лидером

«Думаю, есть некоторые особые моменты, которые отличают этот день от дней рождения, которые вы отмечали в предыдущие годы. Но самое главное – вы отмечаете свой 60-летний юбилей как Верховный главнокомандующий народа-победителя и армии-победительницы. Уверен, что это будет очень почетный и незабываемый юбилей для вас». Так пишет экс-спикер Милли Меджлиса, политэмигрант и оппозиционер Расул Гулиев в своем поздравительном послании президенту Ильхаму Алиеву в связи с его 60-летием.

«С ноября 2020 года дан старт новой эре развития Азербайджанской Республики. Считаю, что день освобождения наших земель от оккупации — это настоящий день независимости страны. В истории Азербайджана никогда не было такой славной страницы, как 44-дневная Отечественная война. Не только я, но и подавляющее большинство не верили, что Азербайджан может освободить наши земли не только за 44 дня, но даже за 10 лет. Ваша деятельность в качестве Верховного главнокомандующего в 44-дневный славный период Отечественной войны, ваши интервью, которые проводились не менее чем 3 раз в неделю с самыми известными мировыми телеканалами, многочисленные обращения к народу и дипломатическая позиция, которую вы демонстрировали в критических ситуациях, свидетельствовали о том, насколько глубоко вы анализировали проблему и прекрасно знали пути ее решения. Бои против армянских оккупантов в 2016 году стали началом пути к сентябрьским успехам 2020 года.

Международные художественные, музыкальные фестивали, организованные вами совместно с первым вице-президентом до войны - Европейские игры, соревнования «Формулы-1», Конкурс «Евровидение» и другие важные международные мероприятия за очень короткое время сделали Азербайджан страной международного значения. Азербайджан преодолел завесу нефтяной страны, открыл новое и важное окно в мир. Все это было результатом вашей успешной и очень правильной политики», - говорится в послании Гулиева.

Спустя многие годы непримиримый оппозиционер и идейный противник Гейдара и Ильхама Алиевых признаёт, что «реформы, начатые в стране до 44-дневной Отечественной войны, особенно кадровые реформы в государственном управлении (в органах обороны, внутренних дел, государственной безопасности, иностранных дел, прокуратуры и, самое главное, в Администрации президента), имели большое значение для Победы. В то же время продолжение проведенных реформ, омоложение офицерской элиты в Азербайджане положило начало новому этапу развития в современном Азербайджане».

В своем обращении Расул Гулиев называет Ильхама Алиева первым в истории Азербайджана победоносным Верховным главнокомандующим.