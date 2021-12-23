Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
В пятницу, 24 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, передает пресс-служба главы государства.
Лидер Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов.
Главы государств отметили успешное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном и выразили уверенность в их дальнейшем укреплении. Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.