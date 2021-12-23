Центробанк Турции во время валютных интервенций продал более $1,3 млрд

Объем иностранной валюты, проданной Центральным банком Турции во время двух прямых рыночных интервенций в начале декабря, составил $1,35 млрд. Об этом сообщил Центробанк Турции на своем сайте.

Всего в декабре центробанк провел пять валютных интервенций — 1, 3, 10, 13 и 17 декабря. По принятым правилам официальные объемы этих вливаний раскрываются спустя 15 суток.

Таким образом, 1 декабря банк продал $844 млн, а 3 декабря еще $504 млн. Как отмечает телеканал CNN Türk, ЦБ провел интервенции впервые за последние семь лет в связи с тем, что, по мнению его экспертов, стоимость валют в последнее время нездоровая и не отражает реальной ситуации в экономике.