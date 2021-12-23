Захарова: двери платформы «3+3» всегда открыты для Грузии

«Все участники региональной консультативной платформы по Южному Кавказу «3+3» выразили заинтересованность в участии Грузии, дверь для присоединения Тбилиси к формату остается открытой всегда». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

П ее словам, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате.

«Участники платформы сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой», - отметила Захарова.