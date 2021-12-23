Зурабишвили написала Алиеву: настало время реализовать потенциал Кавказа

«Это неоспоримый факт, что наш регион столкнулся со многими проблемами и препятствиями в полном использовании своего геополитического потенциала. Грузию и Азербайджан связывают многовековые отношения дружбы, добрососедства, взаимного уважения и общих интересов». Об этом говорится в поздравительном письме президента Грузии Саломе Зурабишвили по случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Грузинский лидер выразила уверенность, что Азербайджан и Грузия совместными усилиями смогут укрепить мир и стабильность в регионе.

«Поэтому я верю, что вместе мы превратим наши общие региональные проблемы в возможности. Уверена, что совместными усилиями мы укрепим мир и стабильность в регионе. Настало время полностью реализовать экономический потенциал Кавказа и превратить этот регион в центр связи между Востоком и Западом.

Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Ваша твердая решительность углублять связи между нашими странами останется примером дружбы и взаимного уважения для будущих поколений. Я еще раз подтверждаю свою поддержку укреплению стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном. Уверена, что мы углубим наше сотрудничество, поставим перед собой новые цели и получим результат», - написала Саломе Зурабишвили.