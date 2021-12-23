Захарова: Карабахский конфликт - один из наиболее кровопролитных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала карабахский конфликт одним из наиболее сложных, затяжных и кровопролитных. В ходе брифинга в пятницу российский дипломат пожелала Армении и Азербайджану мира и терпения в деле урегулирования противостояния, сообщает Sputnik Армения.

«Желаю Армении и Азербайджану, а также всем тем экспертам, которые работают, в том числе с российской стороны, тем, кто непосредственно на земле бережет ситуацию от каких-то новых осложнений, в первую очередь, мира, терпения, успеха и удачи в этой очень непростой миссии по урегулированию одного из самых затяжных, сложных и кровопролитных конфликтов», - сказала Захарова.