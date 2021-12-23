В центре Имишлинского района в результате аварии вышла из строя стальная газовая труба диаметром 325 мм, которая обслуживает население города, сообщили в ПО «Азеригаз».

В газоснабжении более 11 тысячи абонентов произошел временный перерыв.

В результате аварии на газопроводе полностью вышли из строя клапаны и регуляторы газа диаметром 150 и 300 мм.

В настоящее время сотрудники ПО «Азеригаз» продолжают аварийно-восстановительные работы с целью скорейшего устранения перебоев в газоснабжении.