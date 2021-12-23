Юбилей Ильхама Алиева в испаноязычных СМИ 11 стран

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В связи с 60-летием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в СМИ Мексики, Эквадора, Аргентины, Уругвая, Гондураса, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Коста-Рики, Чили, Перу и Венесуэлы была опубликована статья под названием «Президенту самой большой республики на Кавказе исполняется 60 лет». В статье анализируется, почему Ильхам Алиев завоевал любовь народа. Представляем нашим читателям перевод этой статьи. Президенту самой большой республики на Кавказе исполняется 60 лет 10 причин, почему народ любит Ильхама Алиева 1. Народный президент. В центре политического курса президента Ильхама Алиева – азербайджанский народ, права и интересы которого провозглашены высшей ценностью государства. Социальное государство, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, построено на принципах социального равенства и справедливости в целях достижения азербайджанским народом достойного уровня жизни. В результате эффективной реализации государственных социальных программ под руководством Ильхама Алиева каждому азербайджанцу обеспечено высокое качество жизни, социальная защищенность и благоприятные условия для полноценной самореализации. Одним из важных показателей эффективности этой политики является тот факт, что Азербайджан добился рекордного снижения уровня бедности до 5%, а также уровня безработицы до 6% в 2021 году.

2. Имя президента – синоним словосочетания «современный Азербайджан». Несомненно, современный имидж Азербайджана является результатом гения его талантливого и мудрого лидера Ильхама Алиева. Оправдав возложенные на него народом надежды, а также высокое доверие и народную любовь, президент Ильхам Алиев с достоинством продолжил начатые общенациональным лидером Гейдаром Алиевым широкомасштабные преобразования во всех сферах развития страны, включая экономическую, политическую, социальную и культурную, в которых сегодня поистине наблюдается ренессанс, прочно связывающий название страны с именем ее выдающегося лидера. Достойный сын азербайджанского народа Ильхам Алиев продемонстрировал всему миру, что азербайджанский народ является героическим и миролюбивым и в то же время доблестным и самоотверженным, способным вернуть земли своих предков и восстановить историческую справедливость, попранную в течение 30 лет. Именно президент Ильхам Алиев показал всему миру силу духа азербайджанского народа и доблесть славной Азербайджанской армии, способной исполнить предписания международных организаций в отношении карабахского конфликта, которые не находили своей имплементации на протяжении нескольких десятилетий. Именно президент Ильхам Алиев явился наглядным примером всей мировой политике как лидер, с интересами государства которого нельзя не считаться. Именно за счет усилий президента Ильхама Алиева современный Азербайджан - узнаваемое во всеми мире государство с развитой экономикой и здоровой политической, социальной и бизнес-средой. Высокий уровень экономического развития страны отражается как на благосостоянии азербайджанского народа, так и на рейтинге страны на международной арене. Так, Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Азербайджана на уровне «Ba2», прогноз по которому был изменен со «стабильного» на «позитивный», что является показателем эффективности проводимой в стране политики и возможности повышения устойчивости кредитного профиля. Кроме этого, Азербайджан поднялся на 6 позиций и занял 38-е место по соседству с Бельгией и Испанией в рейтинге экономических свобод Economic Freedom Index 2021, составляемом Heritage Foundation. Из года в год улучшаются позиции Азербайджана и в отчете Doing Business, подготавливаемым Всемирный банком.

3. Вестник мира и политики добрососедства. Руководствуясь национальными интересами своей страны, а также принципами добрососедства, мирного сосуществования и равноправного сотрудничества, президент Ильхам Алиев успешно претворяет в жизнь многовекторную внешнюю политику Азербайджанской Республики по стопам великого отца - общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. С момента восстановления государственной независимости Азербайджанская Республика как полноправный субъект международного права вступила в членство всех ведущих международных межправительственных организаций, таких ООН, ОБСЕ, СНГ и др. Примечателен тот факт, что Азербайджанская Республика состоит в членстве как Совета Европы, старейшей международной организации на Европейском континенте, так и Организации исламского сотрудничества (ОИС), объединяющей на своей платформе страны исламского мира. Мудрость и прагматизм этой политики находит свое отражение и в том, что Азербайджан не представлен в военных союзах, предпочитая многостороннее сотрудничество блоковой конфронтации, свидетельством чему является членство Азербайджана в Движении неприсоединения. Логическим продолжением политики мира во внешнеполитическом курсе Ильхама Алиева являются культурные, спортивные и общественные инициативы Азербайджана, среди которых проведение Первых европейских игр «Баку – 2015», Исламских игр в 2017 году, а также многочисленных гуманитарных форумов по межкультурному и межрелигиозному диалогу, в рамках которых звучали призывы к миру, безопасности и мультилатерализму в современных международных отношениях.

4. Президент мультикультурального Азербайджана. Мультикультурализм представляет собой не только успешно реализуемую государственную политику президента Ильхама Алиева, но и образ жизни всего азербайджанского народа. Как отмечает сам президент: «Испокон веков наш народ, превратив толерантность, терпимость и уважение к другим религиям и культурам в стиль жизни, вносил значительный вклад в этот процесс». Президентом страны созданы все условия для сохранения народами многонационального Азербайджана их религиозной, культурной и этнической самобытности, а также благополучного проживания и активного участия в жизни страны. Ильхам Алиев – президент всех народов, мирно проживающих в толерантном азербайджанском обществе.

5. Президент азербайджанской молодежи. Успешно продолжая государственную молодежную политику общенационального лидера Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев проводит широкомасштабные реформы, нацеленные на эффективную самореализацию азербайджанской молодежи, развитие ее потенциала и его грамотное применение в интересах современного Азербайджана. Заложенная Гейдаром Алиевым добрая традиция обучения азербайджанцев за рубежом, продолжается и сегодня в рамках государственных программ, предоставляющих азербайджанским студентам возможность образования в ведущих зарубежных вузах за счет государственных средств. Более того, успешно завершив учебу, молодые азербайджанские специалисты получают возможность трудоустройства на Родине, занимая ответственные посты в органах государственного управления, что является еще одним доказательством дальновидной политики президента Ильхама Алиева, делающего ставку на инновационное развитие страны, главным локомотивом которого является молодежь.

6. Феномен первой леди. Под чутким руководством президента Ильхама Алиева Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в сфере реализации гендерной политики, в области защиты прав и законных интересов женщин. За этот период страна присоединилась и ратифицировала ряд ключевых международных конвенций, касающихся положения и прав женщин. Сформирована целостная институциональная система в гендерной и семейно-демографической политике, создана серьезная правовая база, позволяющая азербайджанской женщине занять достойное место в обществе, а также ответственные посты в органах исполнительной, законодательной и судебной властей. Несомненно, вдохновителем и самым ярким примером тому служит феномен первой леди, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, инициативы и широкомасштабная деятельность которой по праву могут считаться движущим фактором социогуманитарной и культурной модернизации современного Азербайджана.

7. Примерный семьянин. Общеизвестен тот факт, что национальные, в том числе семейные традиции играют важную роль в азербайджанском обществе. С этой точки зрения семья президента Азербайджана, являясь олицетворением образцовой семьи, пользуется огромной любовью и уважением азербайджанского народа. Успешная деятельность супруги президента дополняется важными экологическими инициативами старшей дочери президента Лейлы Алиевой в рамках общественного объединения «Международный диалог во имя охраны окружающей среды» (IDEA), младшей дочери Арзу Алиевой, под руководством которой функционирует Бакинский медиа-центр, отличившийся грандиозными премьерами по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР), а также сына Гейдара Алиева, недавно отслужившего воинскую службу наряду с другими призывниками.

8. Простота украшает человека. Наверное, именно этот афоризм как никакой другой в точности описывает образ жизни азербайджанского лидера. Наглядным тому примером служат празднования дня рождения президента в семейном кругу за праздничным тортом, приготовленным любимой супругой, ежегодное украшение новогодней елки с участием любимых внуков, а также тесное общении со своим народом, многочисленные селфи с народных гуляний и встреч с гражданами Азербайджана, что так восторгает азербайджанцев и дает им полное ощущение единения с их любимым президентом.

9. Достойный сын великого отца. Основатель современного Азербайджана, спаситель нации – общенациональный лидер Гейдар Алиев, испытывая безграничную любовь к своему народу, оставил ему достойное наследие в лице мудрого и безгранично талантливого политика, большого патриота своей страны Ильхама Алиева. Накануне президентских выборов 2003 года слова, произнесенные общенациональным лидером в обращении к азербайджанскому народу, явились основой высочайшего доверия и искренней любви азербайджанцев к своему президенту: «Он является высокоинтеллектуальной, прагматично мыслящей, хорошо знающей современную мировую политику и экономику, энергичной и инициативной личностью. Верю, что те вопросы, планы, дела, которые я не смог довести до конца, завершит с вашей помощью и поддержкой Ильхам Алиев. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на будущее». Будущее, которое наступило сегодня, запомнилось азербайджанскому народу великой победой в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего славной Азербайджанской армией Ильхама Алиева, сплотившего свой народ в единое целое. Успешно продолжая грамотную политику общенационального лидера, президент Ильхам Алиев освободил от армянских оккупантов международно признанные территории Азербайджана, восстановив историческую справедливость и тем самым исполнив завещание великого отца, переданное в наследие выдающемуся сыну азербайджанского народа. Ильхам Алиев вошел в историю как президент-освободитель, навсегда завоевав сердца азербайджанцев, дождавшихся великой победы!