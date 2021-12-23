Россия получила предложение от НАТО начать диалог

Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия - НАТО в январе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили такое предложение, могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать. Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем в непосредственной близости от российских границ", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что конкретные сроки встречи в формате Россия - НАТО будут определены позднее.