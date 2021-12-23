Ильхам Алиев летит в Москву все еще актуально
По инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает сайт Кремля.
В мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.