Россия выдала Турции преступника

Россия выдала Турции гражданина Молдовы Илью Сакали, который обвиняется в разбойном нападения на дом в турецком городе Эскишехир. Об этом сообщили в МВД России.

«Илья Сакали был объявлен в международный розыск и в марте текущего года задержан НЦБ Интерпола МВД России и УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве. Сегодня в международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева разыскиваемый передан представителям компетентных органов Турецкой Республики», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальный представитель МВД России отметила, что, по информации турецкой стороны, в 2019 году гражданин Молдовы вместе с сообщниками проник в один из домов в городе Эскишехир. Там злоумышленники связали хозяев и потребовали у них крупную сумму денег, а также ключ от сейфа. Получив отказ, они нанесли потерпевшим телесные повреждения, самостоятельно нашли ключ и похитили драгоценности на сумму более 10 млн турецких лир.